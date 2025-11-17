Õhtu- ja öötunnid muudavad teed libedaks

Kuula artiklit, 1 minutit ja 26 sekundit 0:00 / 1:26

Transpordiamet hoiatab, et õhtul ja öösel põhjustavad 0 kraadist madalmale langev teetemperatuur ja lörtsi- ning lumesajud teedel libedust ning intensiivsemas sajus muutub nähtavus halvaks.

Pärastlõunal on teekatted põhi- ja tugimaanteedel soolaniisked, Kagu- ja Kesk-Eestis paiguti kuivad. Kesk-Eestis sajab kohati lörtsi, Läänemaal vihma. Temperatuur on peamiselt plusspoolel, Tartumaal ja Kagu-Eestis kergelt miinuses.

Keskkonnaagentuuri prognoosi kohaselt mõjutab ilma mitme keskmega väheaktiivne madalrõhuala. Kuramaa lähistel tekib osatsüklon, mis liigub üle Liivi lahe mandrile ning edasi itta. Õhumass Eesti kohal on niiske ja võrdlemisi külm. Oodata on sademeid nii vihma, lörtsi kui ka lumena. Õhtul saabub Liivi lahelt sajuala, mis laieneb öösel lörtsi ja lumena üle mandri. Rannikul sajab ka vihma. Lume ja lörtsisajus muutub nähtavus halvaks.

Suverehvidega ei ole ööl vastu teisipäeva ja teisipäeva hommikul soovitatav liiklusesse minna ning võimalusel sõit edasi lükata või valida liiklemiseks mõni alternatiivne liikumisviis. Kui liiklemist edasi lükata pole võimalik, tuleb varuda sihtkohta jõudmiseks tavapärasest rohkem aega ning olla sõites ettevaatlik. Ka teisipäeva hommikusel tipptunnil tasub liiklemisel arvestada tavapärasest pikema sõiduajaga.