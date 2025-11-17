Lääne Elu paberleht teisipäeval, 18. novembril

Kuula artiklit, 1 minutit ja 23 sekundit 0:00 / 1:23

Palivere päästjad käisid Ukrainas oskusi lihvimas

Päästeliidu tehnilise pääste üksuse koosseisus käisid kaks Palivere komando vabatahtlikku – Risto Roomet ja Märt Olenko – Põhja-Ukrainas Rivnes õppusel. „Tegutsemise põhimõte ja võtted on meiega sarnased, aga selle sõjaolukorras tegemine oli meile midagi uut,” ütles Olenko. „Just see tase. Mökutamist ei ole – kui on õppus, siis täie vinnaga.”

Martna restaureerimiskoda võõrustas koolilapsi

Väikeses Restmari puutöökojas käis eile uudishimu päeva raames külas üle 30 Martna kooli õpilase, kes said teada, kui palju juppe on toolil ja kuidas taastada lauajalga. „Loksutame. Loksutades tulevad asjad hästi lahti,” ütles Restmari puutöökoja üks omanikke Marek Tammemägi. Tool juppideks võetud, hakkasid lapsed seda nohinal uuesti kokku panema nagu hiiglasuurt Lego istet. Nii libedasti see enam ei läinud kui lahti võtmine, aga lõpuks sai juppidest jälle tool.

Jalgpallureil jäi seljataha ebaedu täis hooaeg

Järgmisel hooajal võib juhtuda, et nii Läänemaa jalgpalliklubi esindus- kui ka duubelmeeskond mängivad teises liigas, sest suure tõenäosusega kukub esindusmeeskond esiliiga B-st välja ja duubelmeeskond tõuseb kolmandast liigast teise liigasse. „Katastroofhooaeg,” võttis esiliiga B mängud kokku Läänemaa jalgpalliklubi juht Triin Vellemäe.