Liiklusjuhtimiskeskus hoiatab teedele tekkiva libeduse eest

Liiklusjuhtimiskeskus hoiatab autoga liiklejaid õhtutundidel libedaks muutuvate maanteede eest.

Ilmaprognoosi järgi jõuab õhtupoolikul saartelt mandri lääneossa vihmasadu mis külmale maapinnale langedes jäätub, sekka võib tulla ka lörtsi ja jäävihma. Sadu liigub edasi üle mandri idapoole tuues kaasa lund, lörtsi ning jäävihma. Teedel on suur jäite- ja libeduseoht. Sõidukijuhtidel soovitab liiklusjuhtimiskeskus olla ettevaatlik ja valida ilmastikule sobiv sõidukiirus ja sõidustiil.

Pärastlõunal on põhimaanteed enamasti soolaniisked või märjad, kõrvalmaanteed ja väiksema liiklussagedusega teed aga võivad olla lumised ja libedad ning Harju- ja Raplamaal esineb mitmes kohas lumesadu. Õhutemperatuurid on sisemaal 0 ja -4 kraadi, saartel ja Lääne-Eesti rannikul 0 ja +6 kraadi vahel.

Õhtul ja öösel jääb õhutemperatuur -3 ja +3 kraadi ning saartel +4 ja +8 kraadi vahele.