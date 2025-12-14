Laasik võttis esimese EK etapivõidu, Trynovale MK-etapil pronks

Foto erakogu
Haapsalu vehklejatel oli edukas nädalalõpp. Oliver Laasik võitis Thessalonikis esimest korda meeste U23 vanuseklassi EK-etapi, Julia Trynova tõusis Burgoses peetud U20 vanuse MK-etapil esimest korda poodiumile.
„Täna oli uskumatult vägev päev,” rõõmustas treener Helen Nelis-Naukas oma sotsiaalmeediapostituses õpilaste heade tulemuste üle.
Laasik võitis oma turniiril alagrupis viiest matšist neli ja sai põhivõistluseks 11. asetuse. Põhivõistlusel alistas Laasik kindlalt esimesed kolm vastast. Veerandfinaalis läks ta kokku horvaadi Marko Simunkoviciga, keda Laasik tasavägises võistluses võitis 13:12.
Poolfinaalis alistas