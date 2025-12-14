Galerii: Haapsalu peeti jõululaata

Kuula artiklit, 0 minutit ja 30 sekundit 0:00 / 0:30

Haapsalu kultuurikeskus oli pühapäeval laadaliste päralt – käimas oli Haapsalu jõululaat, kust sai head-paremat jõululauale või kingikotti.

Kohal oli toidumüüjaid nii lähedalt kui ka kaugemalt, pakkudes kalatooteid, liha-vorsti, mett, timesegusid ja hoidiseid. Kingituseks sai soetada vaipu, sooje sokke-kindaid, keraamikat, käterätte-voodilinu ja palju muud. Sekka sai õnne katsuda õnneloolsis.