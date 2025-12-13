Galerii: Oru jõululaat ei mahtunud kultuurisaali äragi

Kuula artiklit, 1 minutit ja 21 sekundit 0:00 / 1:21

Oru kultuurisaalis peeti laupäeval traditsioonilist jõululaata, kus oma kaupa pakkusid nii Or kandi kui ka kaugemalt tulnud kaupmehed.

Uksel tuli igal sisenejal oma nimi paberile kirjutada ja siis see kuusele riputada. Oru raamatukoguhoidja Kaja Puusepa sõnul peetakse nii jõululaada külastajate üle arvestust. Kui palju sedeleid keskpäevaks juba puukülge oli riputatud, Puusepp ei teadnud, kuid ette valmistati sedeleid 646.

Jõululaadal kauplejad ei mahtunud saali äragi, neid jagus ka koridori. Kaubavalik oli jõululaadale traditsiooniline: talunikud pakkusid oma talutoodangut alates kõikvõimalikest hoidistest ja kuni liha ja kalani. Kohal olid leiva- ja kõikvõimelike teesegude müüjad, kuid soetada sai ka muud kaupa: klaasi, keraamikat, kudumeid, ehteid, puidust lõikelaudu ja pannilabidaid.

Täiskasvanute kõrval olid laadakaupa müüma tulnud ka Oru kooli ja Haapsalu põhikooli lapsed, kelle lettidelt sai nii söödavaid küünlaid kui ka nukuriideid.

Kes tahtis, sai end proovile panna kõikvõimalikes äraarvamismängudes või võtta õnneloosi. Sööklaruumis sai osaleda jõulupärja valmistamise töötoas ja teha tutvust Haapsalu Meeste kuuri tegemistega.