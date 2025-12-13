Galerii: Herilased kaotasid selle aasta viimase kodumängu

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
Kuula artiklit, 0 minutit ja 1 sekundit
0:00 / 0:1
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 31

Haapsalu Herilased kaotasid reedel kodupubliku ees Paide Betmasterile 85:96.

Pärast mängu tunnistas Herilaste peatreener Jaanus Levkoi, et mängu algusel polnud viga ja mängu lõpus läksid mehed lahti.

Ehkki Herilased kaotasid vastastele 11 punktiga, oli kolmanda veerandaja lõpus vastased kodumeeskonnast suisa 27 punktiga

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT