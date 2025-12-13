Lasteraamatukogus valmisid Sileesia piparkoogid

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 28

Haapsalu lasteraamatukogus pühendas lapsi Sileesia piparkookide kaunistamise iidsetesse saladustesse Sławomira Borowska-Peterson Poola suursaatkonnast.

Eile keskpäeval oli Haapsalu lasteraamatukogu magusat piparkoogilõhna ja siginat-saginat täis, nii et raamatukoguhoidja Krista Kumberg seisis kesk melu, käed puusas ning täheldas, et töö käib nagu laevaköögis. Just ahjust tulnud piparkoogid ootasid laua peal kaunistajaid ja uksest paiskus sisse Borowska-Peterson, kotis pakikesed vürtspipra, kuivatatud jõhvikate ja kardemoniga. „Käisin poes, nii et kõik ei ole Poolast,” ütles ta. „Aniisi ma küll ei leidnud, aga leidsin lõhnavat pipart.”

Kibekiiresti vahetusid ühekordsed plastlusikad laual pärislusikatega. „Märksa parem kui plast,” märkis Borowska-Peterson ja ti