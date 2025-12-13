Üks osavallakogu alustas alamehitatult

Kullamaa. Foto Urmas Lauri

Üks Lääne-Nigula osavallakogu alustas vähendatud koosseisus, vallavanem selles probleemi ei näinud.

Sügisel arutas Lääne-Nigula volikogu, kas vähendada osavallakogude liikmete arvu seniselt üheksalt seitsmele, kuid see ei leidnud volikogus toetust ja liikmete arv jäi üheksale.

Nüüd on äsja valitud Kullamaa volikogus kohe algusest peale kaheksa liiget ehk üks vähem. Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ütles, et kirjas on, et osavallakogus on liikmeid kuni üheksa. „Üle viie liikmega osavallakogud on otsustusjõulised,” ütles ta.

Randmaa sõnul oli eelmisel valimisperioodil vähem kui