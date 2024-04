Transpordiamet hoiatab: lumi ja lörts on muutnud teeolud väga keeruliseks

Jätkuvalt talvised ilmaolud on kaasa toonud intensiivse lume- ja lörtsisaju. Talvised teeolud valitsevad hetkel peamiselt Kesk-Eestis ja põhjarannikul, kus saju tõttu on teepinnad lumised ja libeduse oht on väga suur.

Sajuala liikumine lääne suunas toob kaasa teeolude muutumise Põhja-Eestis ja Lääne-Eestis. Paiguti on lörtsisadu väga tugev, muutes liiklusolud keerukaks. Samuti valitseb oht jäävihma tekkeks. Teepindade temperatuurid on nullilähedased ja sademete langemine muudab teed äärmiselt libedaks.

Talvised olud püsivad kogu selle nädala, mistõttu palume liiklejatel vältida suverehvidega sõitmist.

Palume kõikidel liiklejatel olla liikluses ettevaatlikud, tutvuda enne sõidu alustamist teeoludega, valida sõidu- ja teeoludele vastav sõidukiirus, hoida tavapärasest suuremat pikivahet.

Lisainfot teeolude kohta tasub enne teele asumist vaadata portaalist tarktee.ee.