Läänemaa tuletornid esiviisikusse ei mahtunud

Kõige populaarsem tuletorn oli mullu Saaremaa Sõrve tuletorn, mida külastas 26 798 inimest. Läänemaal külastajatele avatud Vormsi Saxby ja Osmussaare tuletornid esiviisikusse ei mahtunud.

Eesti tuletorne külastas eelmisel aastal 77 113 inimest ehk 22 493 inimest vähem kui aasta varem. Transpordiameti haldusosakonna halduri Andres Unni sõnul võib külastuslangust võrreldes 2022. aastaga põhjendada sellega, et kui koroonaajal kasvas siseturism, siis nüüd tundub, et inimesed reisivad jälle rohkem Eestist välja. Samuti olid eelmisel aastal mõnda aega remondis nii Ristna kui ka Tahkuna tuletornid.

„Sõrve tuletorni külastajate arv oli 26 798 inimest ning see on jätkuvalt kõige populaarsem torn. Hea meel on tõdeda, et tuletornid pakuvad Eesti inimestele ikka suurt huvi,” märkis Unn.

Sõrve tuletornile järgnes samuti teist aastat järjest külastuste arvult maailma kolme vanima tegutseva tuletorni hulka kuuluv Kõpu tuletorn, mida käis vaatamas 18 681 inimest. Esiviiskusse kuuluvad veel Tahkuna ehk 8005 külastajat, Kihnu ehk 6300 külastajat ja Pakri 4488 külastajat.

Alates 2022. aastast on suletud Suurupi mõlemad tuletornid, kuid samal aastal avas taas külastajatele uksed uuenduskuuri läbinud Ruhnu tuletorn.

Kõik töötavad Eesti tuletornid, mida on kokku 55, kuuluvad transpordiametile. Külastajatele on suveperioodil avatud 11 tuletorni: Sõrve, Kõpu, Vormsi, Ristna, Tahkuna, Pakri, Ruhnu, Kihnu, Osmussaare, Naissaare ja Vilsandi tuletornid.

Ettevalmistused käivad Narva-Jõesuu tuletorni avamiseks ning soov on leida operaator ka Tallinnas paiknevatele kahele tuletornile, et need siis külastajatele peale remonti avada.