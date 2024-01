Transpordiamet hoiatab: leviv lumesadu on muutnud teeolud keeruliseks

Lääne- ja Lõuna-Eestisse saabunud ning põhja poole leviv lumesadu on muutnud teeolud kohati väga keeruliseks.

Saartele ning Lääne- ja Kagu-Eestisse jõudnud lumesadu on muutnud teed kohati väga libedaks. Kuna samal ajal valitsevad jätkuvalt madalad temperatuurid, siis libedusetõrjevahendid ei tööta enam efektiivselt. Samuti on tugevnenud tuul ning tekkinud tuisu tõttu on nähtavus sajualadel väga halb.

Lumesadu koos keeruliste teeoludega jõuab hilisõhtul ka Põhja-Eestisse ja öösel Ida-Eestisse ning hommikul muutub sadu intensiivsemaks. Homme hommikul tuleb teedel arvestada oluliselt suurema ajakuluga ja väga keeruliste teeoludega.

Palume liiklejatel olla sajualadel eriti ettevaatlik, alandada oluliselt sõidukiirust, hoida tavapärasest suuremat pikivahet. Suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus. Alati tuleb valida sõidu- ja teeoludele vastav kiirus.

Lisainfot teeolude kohta tasub enne teele asumist vaadata portaalist www.tarktee.ee.