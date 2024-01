04. jaanuaril kell 9.40 teatati häirekeskusele, et Uuemõisas on tööruumides tunda vingugaasi ja töötajad kurtsid, et on raske hingata ja silmad kipitavad.

Haapsalu päästjad tuvastasid, et õhusaaste on tekkinud keskküttekatla rikke tõttu maha jooksnud põlevkiviõlist. Inimesed evakueeriti hoonest ja päästjad asusid absorbentainega katma ca 200-300l masuuti. Ruumid ventileeriti ja masuudi utiliseerimisega tegeleb objekti esindaja.