Juhtkiri: meie igapäevast libedust

Vähem kui nädalaga on Haapsalu libedatel tänavatel ja treppidel kukkunud ja viga saanud üle 30 inimese. Linlased otsivad alandlikult kitsast talverada: kus on sillutis jupiti välja sulanud, kus lömitab teepervel päästev rohututt, kus leidub lund, kus sumbates vähemalt pikali ei kuku, kus on jää konarlikum astuda, kus leidub killustikku, mida igikeltsa meenutav korp pole veel endasse neelanud.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!