Erkki Bahovski: betoonpunkrite selgituseks

Jaanuari keskel sai teatavaks, et Eesti rajab idapiirile umbes 600 betoonpunkrit kaitsmaks end Venemaa võimaliku agressiooni eest. Kokku läheb ettevõtmine maksma umbes 60 miljonit eurot.

Oleks mugav langeda siinkohal demagoogilisse retoorikasse ja nentida, et 60 miljonit leitakse, aga umbes 10 miljoni ümber õpetajatele käib igavene tants ja trall. Aga ei, riigikaitse on tõsine asi ning on selge, et valitsus lähtub selgest ohuhinnangust. Neid punkreid kavatseta rajada lihtsalt ilu pärast.

Uudise juures on oluline märgata, et samasugune plaan on Lätil ja Leedul. Sest kui näiteks Läti midagi sellist ei teeks, satuks ohtu ka kogu Eesti kaitseliini mõttekus. Siis saaks agressor lihtsalt 600 punkrist mööda minna, okupeerides enne Läti ja tulles Eestisse lõunapiirilt.

