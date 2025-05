Erkki Bahovski: miks ei tasunud 9. mail Moskvasse sõita

Küsimus pole ainult selles, kes riigijuhtidest 9. mail Moskvasse sõitsid, vaid pigem selles, miks seda tehti.

USA president Donald Trump on teatanud kavatsusest muuta esimese ja teise maailmasõja tähtpäevi. Nii rääkis Trump oma sotsiaalmeediakanalis Truth Social, et nii 11. november 1918, mil lõppes esimene maailmasõda, kui ka 8. mai 1945, mil lõppes Euroopas teine maailmasõda, tuleb ümber nimetada võidupäevaks. Esimese maailmasõja vaherahu päeva, 11. novembrit on seni USAs nimetatud veteranide päevaks ja Valge Maja jõudis hiljem juba öelda, et seda ümber ei nimetata, lisatakse vaid võidupäeva tähistav deklaratsioon.

80 aastat tagasi Euroopas lõppenud teise maailmasõjaga on lood keerulisemad. Kui 11. november 1918 tähistas tõesti esimese maailmasõja lõppu läänerindel, siis pärast 8. maid 1945 sõdisid ameeriklased edasi Vaiksel ookeanil. Teine maailmasõda lõppes