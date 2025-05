Läänemaal kasvab Eestis haruldane puuvõõrik

Sel kevadel leiti Läänemaalt esmakordselt harilikku puuvõõrikut (Viscum album).

Läänemaa elanik Triin Kusmin leidis 8. aprillil puuvõõriku Ristilt ja 9. mail leidis puuvõõriku Uuemõisa pargist loo autor.

Puuvõõrik on igihaljas taim, mis hakkab enne puude lehteminekut hästi silma. Kaugelt paistab ta nagu harakapesa või tuuleluud võras, aga lähemalt on näha tumeroheline igahaljas taim. Puuvõõrik kasvab väga aeglaselt ja nähtavaks muutumiseni kulub aastaid.

Harilik puuvõõrik on poolparasiitne taim, mis kasvab lehtpuudel. Ristil kasvab ta hallil lepal ja Uuemõisas vahtral.

Kesk-Euroopas on puuvõõrik tavaline liik, mille levila on nihkunud kliima soojenedes põhja poole. Eestist leiti puuvõõrikut esimest korda 2007. aastal Peipsi äärest Meerapalust. Praeguseks on teada ainult kümme leiukohta, need paiknevad hajali üle Eesti. Koos Läänemaa leidudega on liiki leitud 12 kohast.

Puuvõõrikut peet