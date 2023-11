Transpordiamet: hilisõhtul algav lumesadu ja tuisk muudavad teeolud taas keeruliseks

Täna õhtul Kagu-Eestist algav lumesadu laieneb öösel üle Eesti ning tugevnev kirdetuul toob kaasa tuisu. Öösel on lumesadu ja tuisk tugevam Lõuna-Eestis, hommikul ka Lääne ja Põhja-Eestis.

Kagu-Eestis võib prognoosi järgi juurde sadada kuni 12 cm lund ning sadu jätkub ka homse päeva jooksul üle Eesti.

„Tuletame liiklejatele meelde, et teeolud muutuvad taas keeruliseks tuisu ja juurde tuleva lume tõttu. Seega enne liiklema minemist tasub mõelda, kas see on vajalik,“ ütles Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa.

Kui liiklema minna, siis kindlasti varuda sõiduks tavapärasest oluliselt rohkem aega või võimalusel lükata sõit edasi. Kindlasti tuleb jälgida teeolusid ja valida sellele vastav sõidukiirus ja -stiil. Talviste teeolude puhul ei ole suurim lubatud kiirus kohustuslik.

Teehooldajad on kogu tehnikaga väljas, ent kõikide teede puhastamine võtab aega, sest saju ja tuisu tõttu kattub teepind peagi uuesti lumega. Samuti võib tugev tuul tekitada tuisuvaale, mis raskendab liiklemist.

Lisaks keerulistele teeoludele peavad sõidukijuhid arvestama ka teehooldusmasinate ja nende eripäradega. Hooldemasinale vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Alustades hooldemasinast möödasõitu, tuleb veenduda selle ohutuses ning arvestada, et hooldemasinast eespool olev tee võib olla hooldamata.

Enne sõidu alustamist soovitame vaadata teeolusid portaalist www.tarktee.ee.