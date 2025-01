Töötaja küsib: kas tööandja saab nõuda nimesildi kandmist?

Kuula artiklit, 0 minutit ja 57 sekundit 0:00 / 0:57

Töötan klienditeenindajana väikeses linnas. Tööandja nõuab, et kõik töötajad kannaksid nimesilti, kuid ma ei tunne end sellega mugavalt. Kas pean nimesilti kandma?

Tööandja on kohustatud austama töötaja privaatsust ja tema tegevused ei tohi rikkuda töötaja põhiõigusi.

Nimesildi kandmise nõue on lubatud ainult põhjendatud juhtudel, näiteks ettevõtte üldise kuvandi loomisel või ametites, kus tööülesanded eeldavad otsest suhtlust klientidega. Sellistes olukordades aitab nimesilt töötajaid klientidest eristada ja sujuvat suhtlust tagada.

Tööandjal on võimalik nimesildi kandmise kohustust reguleerida töökorralduse reeglitega. Privaatsuse ja turvalisuse huvides on soovitatav kasutada vaid töötaja eesnime. See on eriti oluline, kui töö eeldab klienditeenindust sotsiaalselt tundlikus valdkonnas.

Vladimir Logatšev

Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist