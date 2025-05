Lugeja küsib: kas ehitusplatsil peab olema kiiver kogu aeg peas?

Kuula artiklit, 1 minutit ja 59 sekundit 0:00 / 1:59

Teeme oma ettevõttega uusehitustel alltöövõtuna viimistlustöid. Mõnedel ehitusplatsidel nõutakse meilt kaitsekiivrite kasutamist, mõnedel mitte. Ise arvame, et viimistlust on mugavam teha ilma kiivrita. Kas peame ehitusplatsil kandma kaitsekiivrit, kui peatöövõtja seda ütleb?

Kaitsekiivri kasutamise kohustuslikkus sõltub ennekõike sellest, kas töötamisel esineb peavigastuse oht. Ehitusplatsil on tavaliselt mitmeid töid, kus selline oht esineb. Piirkonnad, kus on peavigastuse oht, võivad muutuda igapäevaselt ning seetõttu on otstarbekas kehtestada rangem nõue – kasutada kaitsekiivrit kogu ehitusplatsil. Rangema nõude kehtestamine on tööandja õigus. Ühisel ehitusplatsil, kus töötavad mitme ehitusettevõtja töötajad, võib sellise nõude kehtestada peatöövõtja ja seda peavad järgima ka ehitusplatsil töötavad alltöövõtjad.

Viimistlustöödel kaitsekiivri kasutamise kohustuslikkuse kohta võib ette näha, et siseviimistluse tegemisel siseruumides ei ole kaitsekiivri kasutamine kohustuslik. Sellisele otsusele peab eelnema võimalike ohtude hindamine kas töökeskkonna riskianalüüsi käigus või ehitusplatsi tööohutuse plaani koostamisel. Kui näiteks tehakse põrandakatte paigaldust valmivas korterelamus, siis tavaliselt puudub töötajale millegi peale kukkumise oht, samuti töötaja kõrgusest alla kukkumise oht. Sel juhul on viimistlustööde teostajatel kohustuslik kanda kaitsekiivrit liikudes ehitusplatsi väliterritooriumil, kuid viimistletavasse korterisse jõudes võib ta kiivri ära võtta.

Kaitsekiivri kasutamist, nagu ka muude ohutusnõuete järgimist, võib kontrollida peatöövõtja esindaja, näiteks projektijuht või töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator. Koordinaatori ülesandeks on korraldada ja koordineerida tööohutusalast tegevust ehitusplatsil ning tema korraldusi peavad arvesse võtma ka alltöövõtjad.

Rein Reisberg

Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant