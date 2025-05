Lugeja küsib: kuidas katusetööd ohutult teha?

Kuula artiklit, 1 minutit ja 50 sekundit 0:00 / 1:50

Linnas jalutades näen vahetevahel, et ehitusmehed teevad katustel tööd ja mulle tundub, et nad pole kuidagi kaitstud alla kukkumise eest. Mõnel töömehel olen näinud küll ohutusrakmeid, aga need pole kuhugi kinnitatud. Kas saan midagi teha, et võimalikku õnnetust ära hoida?

Katusel töötamisega kaasneb kõrgusest kukkumise oht ja seetõttu tuleb enne töö alustamist mõelda, kuidas seda vältida. Eelistatum viis on kaitsepiirde või ohutusvõrgu paigaldamine katuse serva ning suurema kaldega ja pikema katuse puhul lisaks täiendava kaitsepiirde või ohutusvõrgu kasutamine.

Enamusel juhtudel otsustatakse töötajate julgestamiseks kasutada ankurdatud ohutusvööd või -rakmeid. Ohutusvöö sobib siiski ainult juhul, kui on välistatud töötaja kukkumine üle katuse serva. Nii vöö kui ka rakmete kasutamisel on oluline, et töötajal oleks teada ankurduspunkt, kuhu turvaliin, milleks tavaliselt on köis, kinnitada.

Artikkel jätkub peale reklaami

Töötamise alustamisel kohtades, kus kukkumiskaitsevahendi kasutamine on kohustuslik, peab töötaja kinnitama turvaliini nii ankurduspunkti kui ka ohutusvöö või -rakmete külge. Kinnituskohaga ühendamata kaitsevahendid ei kaitse kuidagi töötajat kõrgelt kukkumise eest.

Kui näete töötamist viisil, et on tõenäoline tööõnnetuse oht, on õige sellest teavitada Tööinspektsiooni. Üheks võimaluseks on saata meil aadressile vihje@ti.ee. Tööpäevadel ajavahemikus 9.00 – 15.00 on võimalik õnnetusohust teavitada ka helistades Tööinspektsiooni infotelefonile 640 6000. Nii meilis kui helistades tuleb teavitada võimalikult täpselt ehitustööde teostamise asukoht ning kirjeldada, millist ohtlikku tööd tehakse. Meili saates võib lisada ka foto nähtust.

Rein Reisberg

Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant