Ilmateenistus hoiatab, et esmaspäeva hilisõhtul jõuab Liivi lahelt tihe lumesadu ja levib kirde suunas. Läänemaa kohta on antud hoiatus, et siin tuiskab ning lund lisandub 5 cm. Hommikul läheb harvenev sadu üle lörtsiks ja vihmaks, lühiajal