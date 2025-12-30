Täna on oodata tuisku

Kuula artiklit, 0 minutit ja 42 sekundit 0:00 / 0:42

Keskkonnaagentuuri ilmateenistus andis Läänemaale tuisu, tugeva tuule ja jäite ohu tõttu esimese taseme ilmahoiatuse.

Hoiatuse järgi puhub täna põhja- ja kirdetuul puhanguti 17 m/s, rannikul puhanguti 22-25 m/s. Sajab lund ja tuiskab. Lisaks tugevale tuulele on täna päeva teedel suur libeduseoht.

Prognoosi järgi aastavahetuseks küll tuul vaibub, kuid uusaasta ööseks on oodata Läänemaale kuni 13 külmakraadi. Külma jagub aasta esimeseks päevaks ja järgnevaks ööks, kuid seejärel tuul taas tõuseb ja temperatuur kerkib üle nullkraadi.

