AASTA KOKKUVÕTE: hiidpäikesepargi ehitus käib, tuuleparkide saatus on lahtine

Uuel aastal peaks Ristil valmima umbes 125 miljonit eurot maksev Baltimaade suurim päikesepark. Suurte tuuleparkide ehituseni pole Läänemaal ja Lääneranna vallas veel jõutud.
Sunly rajatava päikesepargi ehitus käis Risti külje all tänavu täie hooga. Valmis peaks 350 000 paneelist koosnev 244megavatine päikesepark saama järgmise aasta lõpuks ja ametlikult kasutusse minema 2027. aastal. Risti päikeseelektrijaama Rehemäel ehitab Connecto Eesti AS, alltöövõtja on Saksa ettevõte Dornier Group.
Lisaks peaks päikesepargi kõrvale kerkima 2027. aastaks kuni 120 akukonteinerist koosnev akupark, mis toodetud taastuvenergiat salvestab. Osa päikesepargi tulust läheb Risti osavalla eelarvesse.
Sunly ja Lääne-Nigula valla vahel on koostööleping, mille kohaselt tasub Sunly kohaliku kogukonna toetuseks 0,6 protsenti Risti päikeseelektrijaama müügikäibest, t