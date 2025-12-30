Lasteraamatukogu lõpetab aasta prantsuse kultuuriga

Krista Kumberg kõneleb prantsuse lasteraamatutest. Kaire Reiljani foto

Haapsalu lasteraamatukogu lõpetab aasta, tutvustades mudilastele prantsuse kirjandust ja näidates multikaid.

„Et pärast pühi ja enne aasta lõppu oleks meie majas muudki teha kui raamatuid vaadata,” ütles Haapsalu lasteraamatukoguhoidja Krista Kumberg.

Just 18. sajandil elanud prantsuse filosoof Rousseau oli esimene, kes märkis, et lapsed on erilised, mitte väikest kasvu täiskasvanud, neid tuleb õpetada ja kasvatada. „Sellest ajast saame rääkida lapsepõlve mõistest,” ütles Kumberg.

400 aastat tagasi kirjutas esimese loo Punamütsikesest just prantsuse kirjanik Charles Perrault, keda peetakse muinasjutu kui žanri toojaks kirjandusse. „Tem