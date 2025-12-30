AASTA KOKKUVÕTE: viimaseid postiasutusi sulgev Omniva tekitas Läänemaal kaose

Martna raamatukoguhoidja ja postipunkti pidaja Anu Huusi andis oktoobris postipunkti sulgemisest teada saades pakke kätte nagu ikka. 31. jaanuarist suleb postipunkt uksed. Foto: Malle-Liisa Raigla

Augustis vallandus postikandekriis: ajalehed-ajakirjad ei jõudnud mitu nädalat läänlaste postkastidesse õigel ajal, sest kogenud postiljonid on töölt lahkunud ja uued ei osanud posti kohale viia.

Sinalepa küla postkastid jäid 19. augustil tühjaks. „Ei saanud me Lääne Elu ega Postimeest ega Naistelehte,” ütles kohalik elanik (nimi toimetusele teada). Kui ta helistas Omnivasse, siis öeldi sealt, et kohale jäi toomata kogu Ridala piirkonna post. „Öeldi, et ei ole inimest, kes kannaks,” ütles elanik.

Haapsallane (nimi toimetusele teada) leidis 21. augustil postkastist poolteise nädala taguse Lääne Elu, millel oli võõras aadress. 19. augustil kopsatasid aga postkasti kaks nädalat tagasi välja saadetud elektriarved. „Lehed lehtedeks, aga see arvete asi tegi küll hinge täis,” ütle