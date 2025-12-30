AASTA KOKKUVÕTE: teeremondid tekitasid liikluskaose

Liinibuss remondi ajal Lahe tänaval sõita ei saanud. Foto: Malle-Liisa Raigla

Tänavu suvel olid kolm Haapsalu põhitänavat korraga remondis ja ametist lahkunud linnavalitsus ei saanud liikluse korraldamisega hakkama.

Esialgu tundus plaan lihtne: mai algusest jaanipäevani on remondis Lahe tänav, seejärel parandatakse Posti tänavat ja juulist on remondis Metsa tänav. Ainus remont, mis läks plaanipäraselt, oli Metsa tänav, lõpuks parandati kõiki kolme korraga.

See tähendas, et Haapsalu vanalinna poole autoga asja ei olnud: Metsa tänav oli suletud, Posti tänaval oli sõitmine takistatud ja Kalda tänav ei viinud kuskile. Seejuures oli ka Kalda tänav lühikest aega jupiti suletud.

Kõik venis

Algselt juba eelmise aasta kevadesse plaanitud Utilitase soojatorustiku vahetus koos Lahe tänava remondiga nihkus linnavalitsuse soovil tänavu kevadesse, et linn saaks samal ajal välja vahetada sademeveetorud.

Projekti valmimine ja kooskõlastamine võttis aga Utilitasel aega ning