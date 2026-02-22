Galerii: Haapsalu tänas ja pidas pidu

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 141

Haapsalu linnapea Olavi Seisonen ja volikogu esimees Andres Õige kutsusid haapsallased laupäeva õhtul Haapsalu kultuurikeskusse tähistama Eesti sünnipäeva.

Tänavune vastuvõtt oli tavapärasest veidi erinev, sest lisaks kutsututele said sellest osa nii kutsete kui ka pileti ostnud inimesed.