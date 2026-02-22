Transpordiamet kehtestab Läänemaa riigiteedel raskete ilmaolude tõttu erilise hoolderežiimi          

Kuula artiklit, 1 minutit ja 57 sekundit 0:00 / 1:57

Intensiivse lumesaju ja tuisu tõttu on liiklus Läänemaa riigiteedel häiritud ning kõrvalmaanteed võivad muutuda läbimatuks. Seetõttu kehtestab Transpordiamet 22. veebruaril alates kell 11.30 riigiteedel rasketest ilmaoludest tingitud erilise hoolderežiimi kuni õhtul kell 21.

Riigiteed Läänemaal on õhtul alanud rohke lumesaju tõttu kohati raskesti läbitavad. Esialgselt prognoositud 10 cm lume asemel on sadanud ligi 20 cm lund. Pärastlõunal taandub sadu idapiiri taha ja taevas kõikjal selgineb, aga veel on pinnatuisku. Puhub tugev lääne- ja loodetuul, pärastlõunal aegamisi nõrgeneb.

Tiheda lumesaju ja tuisu tõttu on nähtavus halb ning teedele on tekkinud kõrged lumevaalud. Palume nende piirkonna elanikel erilise vajaduseta liiklusesse mitte minna. Raskeveokite juhtidel palume võimalusel oodata ilma paranemist parklates.

Kõikide nende piirkondade teehooldaja hooldetehnika on väljas ning esmalt puhastatakse põhi- ja tugiteid, mistõttu kõrvalteedele jõutakse hiljem.

Palume liiklejatel arvestada, et suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus ega sobilik liiklemiseks tuisu, tiheda lumesaju ja libedaga. Saju aladel soovitame hoida tavapärasest suuremat pikivahet ning arvestada pidurdusmaa olulise pikenemisega.

Lisaks keerulistele teeoludele peavad sõidukijuhid arvestama teehooldusmasinate ja nende eripäradega. Hooldemasinale vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Alustades hooldemasinast möödasõitu, tuleb veenduda selle ohutuses ning arvestada, et hooldemasinast eespool olev tee võib olla hooldamata.

Lisainfot teeolude kohta tasub enne teele asumist vaadata portaalist Tark Tee.