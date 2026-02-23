Galerii: Lääne-Nigula tähistas vabariigi aastapäeva

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 64

Lääne-Nigula vald tähistas vabariigi aastapäeva pühapäeval Oru kultuurisaalis vastuvõtuga, kus tänati inimesi ja algatusi, kelle pühendumus ja hoolivus on viinud edasu valla arengut ning aidanud kujundada kodukohta paremaks paigaks.

Aastapäevakõnes tuletas Lääne-Nigula volikogu aseesimees Hardi Rehkalt meelde, et Eesti algab küladest ja taluõuedest.

Vallavanem Janno Randmaa kõneles muutustest, mis Lääne-Nigulas viimastel aastatel läbi on viidud ja väljakutsetest, millega omavalitus silmitsi seisab. "Meie elanikud peavad t