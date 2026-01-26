Noored Herilased mängisid Lätis tublilt

Kuula artiklit, 1 minutit ja 14 sekundit
0:00 / 1:14
Noored Herilased. Foto: erakogu
Nädalavahetusel võistles Haapsalu Herilaste U12 võistkond Balti Liiga kolmandal etapil Lätis, Ventspilsis. Viiest mängust õnnestus meie poistel võita neli.
Herilased kaotasid kohalikule meeskonnale 52:43, kuid võitsid Läti klubisid BS Ogre ja BK Kekava vastavalt 68:30 ja 89:32. Samuti võideti kaht turniiril osalenud Soome võistkonda: BC HoNsU võideti 58:48 ja MaSu Basket 58:38.
Herilaste koosseis: Remi Heilu, Naatan Tamm, Sten-Erik Lomper, Remi Koppe, Sten Lavrušenko, Kevin Avila, Armin Tamm, Aksel Sauk, Riko Koppe ja Kristjan Kruusmann. Treen
Artikkel jätkub peale reklaami
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam