Noored Herilased mängisid Lätis tublilt

Noored Herilased. Foto: erakogu

Nädalavahetusel võistles Haapsalu Herilaste U12 võistkond Balti Liiga kolmandal etapil Lätis, Ventspilsis. Viiest mängust õnnestus meie poistel võita neli.

Herilased kaotasid kohalikule meeskonnale 52:43, kuid võitsid Läti klubisid BS Ogre ja BK Kekava vastavalt 68:30 ja 89:32. Samuti võideti kaht turniiril osalenud Soome võistkonda: BC HoNsU võideti 58:48 ja MaSu Basket 58:38.

Herilaste koosseis: Remi Heilu, Naatan Tamm, Sten-Erik Lomper, Remi Koppe, Sten Lavrušenko, Kevin Avila, Armin Tamm, Aksel Sauk, Riko Koppe ja Kristjan Kruusmann. Treen