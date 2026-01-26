Haapsallu ja Lääneranda tuli mitu meistrikulda

Kenert Rehkalt autasustamisel. Foto: Jaanek Lips/Eesti maadlusliit

Pühapäeval Viljandis Eesti meistrivõistlustel maadluses tulid U15 klassis meistriteks Haapsalu Dünamo maadleja Kenert Rehkalt ning Lääneranna maadlejad Marleen Takk, Mia-Jessica Mölder ja Johanna Tšekenjuk.

Viljandis selgitasid naiste-, vaba- ja Kreeka-Rooma maadluses Eesti meistreid nii täiskasvanud kui ka U-15 vanuseklassi maadlejad.

Rehkalt jättis vastased nullile

Artikkel jätkub peale reklaami

U-15 klassis 85 kg kehakaalus tõi meistritiitli Haapsallu Dünamo maadleja Kenert Rehkalt, kellel kulus treener Aap Uspenski sõnul nelja vastase võitmiseks kokku 3 minutit ja 47 sekundit. „Vastasele loovutas ta null punkti,” sõnas treener.

Treener nimetas seekordset võistlust vigade paranduseks. „Eelmisel aastal kaotas ta meistritiitli