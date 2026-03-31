Palusalu turniirilt tuli kaks hõbemedalit

Kenert Rehkalt (vasakult kolmas) tõi Tallinn Openi võistluselt loodetud medali. Foto: erakogu

Ligi 3000 osavõtjaga suurturniiril Tallinn Openi Kristjan Palusalu memoriaalil maadluses käisid kohal ka Dünamo, Martna spordiklubi ja Lääneranna spordikooli maadlejad. 40 riigi maadlejate osalusel toimunud turniirilt toodi ära kaks hõbemedalit. Poisid võistlesid kõik Kreeka-Rooma maadluses, tüdrukud osalesid turniiril mõlemas stiilis.

2011–2012 sündinud poiste seas sai kuni 85 kg teise koha Kenert Rehkalt Dünamost. „Tegi oma tulemuse ära,” hindas treener Aap Uspenski. „Medali järele me läksime ja medali ka saime.”

Uspenski sõnul tegi Rehkalt oma elu keeruliseks, kui kaotas esimese kohtumise. „Miinusringist jõudsime siiski edasi,” lisas ta.

Treeneri sõnul on Tallinn Open noortele maadlejatele tähtis võistlus suure konkurentsi ja rohke rahvusvahelise osavõtu tõttu. „See on otsekui lakmuspaber – kes sel turniir