1.-3. klasside saalijalgpalli meistrivõistlused tõid saali 88 noort sportlast

Noored saalijalgpallurid. Foto: Peeter Särg

23. jaanuaril toimunud koolinoorte saalijalgpalli meistrivõistlused 1.-3. klasside õpilastele kujunes emotsiooniderohkeks spordipäevaks.

Kuigi osalevaid lapsi oli sel aastal veidi vähem kui eelmisel, jagus võistlusindu ja kirge kuhjaga ning platsil käis korralik madistamine.

Turniiri finaal pakkus eriti palju närvikõdi – mäng otsustati alles penaltiseerias ning saal rõkkas iga löögi ja tõrje peale.

Kokku võistles turniiril 11 võis