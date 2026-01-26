Laskurid said meistrivõistlustelt kolm medalit

Laskjad Karlis Lõps (vasakult), Leana Arro, Arti Aasav, Johanna Rammu, Jasper Rea, Aknelina Luur tulid medalitega koju. Foto: Mati Seppi

Haapsalu laskurid tõid nädalavahetusel Viljandimaal Sürgaveres peetud Eesti juunioride meistrivõistlustelt kolm medalit – ühe hõbeda ja kaks pronksi.

„Selles mõttes läks kehvasti, et tüdrukud jäid ühe silmaga kuldmedalist ilma,” ütles laskmistreener Mati Seppi tüdrukute õhupüstoli võistkonna tulemuse kohta. Ta lisas, et ühesilmaline kaotus läks hinge ka tüdrukutele endile. „Tagasisõidul tüdrukud arutasid, kust oleks selle silma rohkem saanud.”

Haapsalu I võistkond, kuhu kuulusid Akneliina Luur, Johanna Rammu ja Leana Arro, tuli teiseks 1608 silmaga. 1609 silmaga võitsid meistritiitli Väike-Maarja tüdrukud.

„180 lasu peale, mida võist