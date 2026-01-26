Virtsus tuleb suur spordinädalavahetus

Foto: erakogu

Jaanuari viimastel päevadel ja veebruari esimesel päeval korraldab Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi Virtsus suure spordinädalavahetuse. Kolmel päeval toimuvad erinevad võistlused ja turniirid, mis toovad väikesesse maa-asulasse sportlasi üle Eesti.

Reedel, 30. jaanuaril alustatakse Virtsu kooli spordihoones traditsioonilise sisekergejõustikuvõistlusega. Kokku võtavad kolmel alal mõõtu seitse vanuseklassi kuueaastatest kuni täiskasvanuteni. Alad on ikka tavapärased kergejõustikualad, mida spordihoonetes harrastada saab: paigalt kaugushüpe, topispallivise, 4 x 10 m klotsijooks. Juba on võistluse vastu huvi lisaks kohalikele spordilastele ka mujalt.

