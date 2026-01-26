Haapsalu filmiklubi katsetab uut saali

„Pikad paberid”. Foto: kaader filmist

Haapsalu filmiklubi tänavune esimene kokkusaamine toimub traditsioonilise kultuurikeskuse asemel Läänemaa ühisgümnaasiumis.

Filmiklubi eestvedaja Helmut Jänes ütles, et esialgu on plaanis ühisgümnaasiumis filmi näidata ühel korral, kuid ei välistanud, et sealset saali kasutatakse filmide näitamiseks tulevikuski.

Filmiklubis tuleb näitamiseks Meel Paliale film „Pikad paberid”.

Artikkel jätkub peale reklaami

Jänes tõi välja, et tegemist on noortele suunatud filmiga, mille toimumist koolis saavad noored ka ise eakaaslastele reklaamida.

„Pikad paberid” jutustab väikepoes töötavast Sebastianist, kelle rutiinne tööpäev saab uue hingamise, kui ta kohtub elunautlejast