Rooslepas hävis tulekahjus suvila

25. jaanuaril kell 10.32 sai häirekeskus teate, et Lääne-Nigula vallas Rooslepa külas põleb lausleegiga ühekordne suvila ning ohtu oli sattunud ka kõrval asuv saunahoone.

Inimesi hoones tulekahju hetkel ei viibinud. Päästjad asusid tööle kahes lõigus, kustutama põlevat suvilat ning kaitsma kõrvalhoonet süttimise eest.

Tulekahju likvideeriti kell 13.00. Hetkel teadmata põhjusel tekkinud tulekahju likvideeriti kell 13.00, hoone hävis seest täielikult.

