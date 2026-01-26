Talvituvaid nahkhiiri oodatakse kokku lugema

Nahkhiir. Foto: Malle-Liisa Raigla

Keskkonnaagentuur koos Eesti Terioloogia Seltsiga (ETS) ootab infot talvituvatest nahkhiirtest.

Peaaegu igal aastal seirab keskkonnaagentuur talviti suuremaid nahkhiirte talvituskolooniaid Piusal, Väänas, Laagris ja mujal. Suurtesse koobastesse ja maa-alustesse käikudesse kogunevad talvel sajad või isegi tuhanded tiivulised imetajad, et pime ja külm aeg turvaliselt mööda saata.

Neljandat aastat aga oodatakse infot nende nahkhiirte kohta, kes otsivad talvitumiseks mõne privaatsema koha, milleks võib osutuda näiteks tavaline (maa)kodu kelder. Seires osalemisega saavad soovijad panustada oma kodus talvituvate nahkhiirte leviku kaardistamisega. Nii aitad tagada neile turvalise keskkonna, kus nad kevadel taas oma nahkhiiretoimetusi saavad te