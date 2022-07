Lääne Elul on oma nahkhiir

Laupäevast on Lääne Elu toimetuse juures end sisse seadnud nahkhiir. Zooloog Matti Masing arvas pildi järgi, et tegemist on pargi-nahkhiire pojaga, kes ei oska veel hästi lennata. „Kui ema poega üles ei leia, sureb poeg nälga,” ütles Masing. „Ei tea, mis emaga juhtus.”

Lääne Elul oli oma pargi-nahkhiir ka viis aastat tagasi septembris. Pargi-nahkhiir on Eesti rändliikidest kõige tavalisem. Haapsalus on pargi-nahkhiirtel mitmed poegimiskolooniad, septembris alustavad nad teed Kesk-Euroopasse: Hollandisse, Poola või Tšehhi. Öö jooksul võivad mööda rannikut rändavad nahkhiired lennata mitusada kilomeetrit.

Nahkhiirlased on valdavalt öise eluviisiga ning kasutavad saagi püüdmiseks ja orienteerumiseks kajalokatsiooni. Vihmaga nahkhiired tavaliselt ei lenda, sest vihm segab kajalokatsiooni toimimist. Just vihmaste ilmade ajal nahkhiir Lääne Elu toimetuse juurde jõudis.