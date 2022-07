Isamaa tahab hakata küttepuude ostmist kompenseerima

Isamaa tegi juba kevadel ettepaneku hakata kompenseerima inimestele osaliselt küttepuude ostu.

Isamaa eestseisuse liige Aivar Kokk ütles ERR-ile, et küttepuidu teema on endiselt laual, Isamaa tegi hüvitamise ettepaneku juba kevadel riigikogus ja võitles selle eest ka läbirääkimistel.

„See teema ei ole unustatud ja selge on, et täna on küttepuu hind tõusnud üle kahe korra. See mõjutab paljusid kodusid,” ütles Kokk.

Koka sõnul oli Isamaa ettepanek, et puidu kerkiv hind saadaks kontrolli alla ning riik kompenseeriks inimestele küttepuu ostu.