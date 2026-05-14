Triin Kuusik oli EMil Eesti naistest parim

Triin Kuusik. Erakogu

Haapsalu laskur Triin Kuusik oli Horvaatias peetud laskmise Euroopa meistrivõistlustel eestlannadest parim.

Kuusik tegi Horvaatias neli starti, võisteldes nii individuaalselt kui ka võistkondlikult. „Iga stardiga läks tulemus järjest paremaks,” ütles Haapsalu laskmistreener Mari Seppi.

Esimeses, sportpüstoli harjutuses oli Kuusiku tulemus 567 silma, millega sai ta parima eestlannana 38. koha. Seppi sõnul jäi tulemus alla Kuusiku isiklikule rekordile 576 silma. „Eesotsas olemiseks tuleks lasta 580 silma,” ütles Seppi ja lisas, et eks esimene start olegi tavaliselt kõige kehvem.

Järgmisel päeval võistles Kuusik naiskonna koosseisus, kus tema tulemus oli taas võistkonna tugevaim. Eesti naiskond sai kokkuvõttes 7. koha.

Kolmandal päeval võtsid tulejoonel mõõtu segapaarid. Kuusik sai oma paarilisega üheksanda koha – kaheksa edasijõudnu sekka pääsemisest jäi lahutama üks silm. „Tri