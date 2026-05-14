Mesinikud küsisid vähem toetust

Läänemaal taotles PRIA-lt mesilaspere toetust kaheksa mesinikku 404 tarule. Mullu küsis toetust 14 mesinikku 575 tarule. 2024. aastal oli taotlejaid aga 67, nii et toetuse taotlejate arv väheneb iga aastaga.

Ka üle Eesti on taotluse esitajate arv vähenenud, kuid tarude hulk on suurenenud. Tänavu esitas mesilaspere toetuse taotluse esitanud 320 ettevõtjat ligi 25 500 mesilasperele, mullu küsisid toetust 334 ettevõtjat 900 tarule vähem.

PRIA toetuste rakendamise osakonna rakendusjuht Sigrid Rõõmussaar ütles pressiteates, et huvi toetuse vastu on jätkuvalt suur ka tänavu. „See näitab, et Eesti mesinikud on pühendunud mesinduse arendamisele ja bioloogilise mitmekesisuse hoidmisele. Lisaks aitab toetus kaasa mesilasperede registreerimisele. See annab sektorist parema ülevaate ning toetab ka mesilashaiguste ennetamist ja tõrjet,” ütles ta.

Toetuse eelarve on 560 000 eurot. Ühikumäära keht