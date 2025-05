Mesilaspere toetust taotleb 14 meetootjat

Läänemaal taotles PRIA-lt mesilaspere toetust 14 mesinikku kokku 575 tarule. Üle Eesti esitas taotluse 334 ettevõtjat kokku 24 592 mesilasperele.

Võrreldes eelmise aastaga oli Läänemaal taotlejate arv ligi viis korda väiksem: mullu taotles toetust 68 Läänemaa mesinikku 1040 mesilasperele. 2023. aastal oli taotlejaid veel rohkem.

PRIA toetuste rakendamise osakonna juht Sigrid Rõõmussaar ütles pressiteates, et tänavu vähendas toetuse küsimist asjaolu, et toetust saab küsida vähemalt 16 mesilasperega mesinikud. „Küll aga on hea meel tõdeda, et toetust taotletakse siiski märkimisväärsele hulgale mesilasperedele,” ütles Rõõmussaar. Tema sõnul tagab toetus toidujulgeoleku ja mesindussektori konkurentsi