Nigulast sai jooksu laama

Nigulast sai teisipäeva õhtul jooksu laama, kes õnnestus leida alles järgmisel hommikul Turvalepa metsa äärest lagendikult.

Jaagu talu perenaine Kristi-Liis Koppel võttis kaks laamat kuuks ajaks laenuks lambaid valvama, sest oli oma laamad omakorda ajutiselt välja laenanud. Kohale jõudnud laenuloomad aga ehmusid ja panid jooksu. Ühe leidis Koppel üles samal ööl, teine aga pages kaugemale ja otsingud võtsid kauem aega. „Jooksis päris pikalt,” märkis ta.

Koppeli sõnul on laamad hoolsad valvurid, keda hundid pelgavad, ja kui vaja, ajavad laamad ka karja kokku. Koppelil on ka karjakoer, kes sai oma tööga kenasti hakkama, kuni pööras omaniku sõnul usku ja hakkas Lääne-Nigula kiriku vahet käima. Koer lippab pühakotta iga päev, jättes lambad selleks ajaks valveta.

Põgenema pääsenud laenulaamad viis Koppel omanikule tagasi, sest kardab, et loomad panevad uuesti jooksu.