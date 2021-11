Galerii: Haapsalu külje all kepsutavad ringi ehtsad multifilmilambad

Urmas Lauri fotod

Et kuulsa Inglise multifilmilamba Shauniga päriselus tuttavaks saada, ei pea minema kaugele – Shauni prototüübid, Šveitsi mustaninalised, kepsutavad ringi otse Haapsalu külje all Nigula külas.

Šveitsi mustaninaliste, teise nimega Valais’ mustaninaliste põliskodu on Šveitsi Alpides, kus neid on kasvatatud rohkem kui 300 aastat. Väljaspool Alpi mägiaasu neid kohata on paras vedamine. Inglismaalegi jõudis see tõug alles kümmekonna aasta eest – Šveitsi farmerid neid lihtsalt välja ei müü. Eestis elab neid maailma kõige ilusamaid ja kõige kallimaid lambaid paarikümne ringis. Neil on süsimust nägu, süsimustad kõrvad ja põlvekedrad ning sulgpehme luikvalge maani ulatuv vill, kuulekas loomus ja sõbralik meel. Ausalt öelda ei teadnud mina neist imetegudest mitte midagi.

Jaagu talu lauta astudes olin ma valmis mis iganes toredaks kohtumiseks, aga millekski selliseks mitte.

