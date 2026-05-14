Aprillis sündis Läänemaal viis last

Lapsi sünnib vähe. Foto: Juhan Hepner

Tänavu aprillis registreeriti Läänemaal viie lapse sünd. Mullu sündis aprillis Läänemaal kaks ja tunamullu üksteist last.

Aasta esimese nelja kuuga Läänemaal sündinud 23 last, seitse vähem kui mullu samal ajal ja 24 vähem kui tunamullu.

Üle Eesti registreeriti aprillis 696 lapse sünd, kellest 329 olid tüdrukud ja 367 poisid. Üle Eesti on tänavu nelja kuuga sündinud 90 last vähem kui eelmisel aastal sama ajaga. Kokku on Eestis sel aastal sündinud 2844 last.

Artikkel jätkub peale reklaami

Mullu sündis Eestis 9092 last, neist 119 Läänemaal. See oli kõigi aegade madalaim sündimus.