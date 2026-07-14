Laskur Triin Kuusik tegi uue Eesti rekordi

Triin Kuusik. Erakogu

Triin Kuusik tegi möödunud nädala lõpus Männiku lasketiirus peetud laskmise Euroopa karikaetapil kiirlaskmises ringmärki uue naiste Eesti rekordi, teenides 549 silma. Varasem rekord selles harjutuses pärines 2019. aastast, mil Viljandi laskur Kairi Heinsoo lasi 545 silma.

Võistlustel lasid mehed ja naised selles individuaalharjutuses ühises arvestuses ja Eesti rekord tõi Kuusikule seal 18. koha.

Püstoli segapaaride harjutuses võistles Kuusik koos Erik Amanniga ja nad tulid 757 silmaga neljandaks.

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„Mis puudutab Eesti rekordit, siis on mul väga hea meel. See rekord on püsinud päris pikalt. Segapaaris jääb kripeldama, et ikkagi neljas koht, aga teistpidi on hea meel, sest tundub, et iga võistluse neli parimat paari saavad finaalvõistlusele ja see finaalvõistlus on suurem eesmärk. Nii et lõppkokkuvõttes olen ikkagi rahul,” rääkis Kuusik Lääne Elule. Karikasarja finaalvõistlus peetaks