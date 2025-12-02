Laskurid selgitasid Läänemaa meistrid

Õhupüstoli esikolmik Birgitta Vare, Triin Kuusik ja Johanna Rammu. Mati Seppi

Läänemaa laskurid selgitasid mitme nädalavahetuse jooksul välja maakonna meistrid laskmises.

Tänavu võidutsesid staažikamad laskjad. „Koolinoori väga medalite ligi ei lastud, need võttis vanem generatsioon,” ütles laskmistreener Mati Seppi.

Erand oli noortest Arti Aasav, kes võitis 372 silmaga õhupüstoliharjutuse. „Väga hea laskmine ja ilus isiklik rekord,” ütles Seppi.

Kõige rohkem esikohti noppis Triin Kuusik, kes võttis võidu nii sport- kui ka õhupüstoli harjutuses. Püssiharjutustes sai kahel korral võidurõõmu maitsta Margareth Kampmann.

Üllatustest nimetas Seppi, et vabapüstoli

