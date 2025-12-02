Vormsi saab jalgrattaremondipunkti

Vormsi kaasava eelarve hääletusel kogus enim hääli Hosby küla elaniku Liina Juti ettepanek paigaldada saare keskusesse jalgrattaremondipunkt, kus saab rehve pumbata ja vahetada, mutreid pingutada ja ketti peale panna.

Vormsi vallavanem Triin Lepp ütles Lääne Elule, et jalgrattaremondipunkt sai 13 häält. Kaasavasse eelarvesse laekus neli ettepanekut, hääletusele läks kaks. Toidujagamiskapile andis hääle kuus saareelanikku.

„Rattalaenutus on meil Svibys, aga kui saare peal jalgrattaga ringi sõita, siis pole kuskilt abi saada, kui seda vaja peaks minema,” ütles Jutt Lääne Elule. Temagi hoovi on tulnud turistid abi paluma, kui ratas katki. Remondipunkt võiks Juti sõnul asuda saare ke